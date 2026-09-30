Estefanía Rinero contó las novedades de la FIT y anticipó la temporada turística 2026/2027

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Estefanía Rinero, quien participó de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026 y compartió detalles de lo que dejó uno de los principales encuentros de la actividad turística, además de las novedades que comienzan a marcar la temporada 2026/2027.

La FIT se desarrolló entre el 26 y el 29 de septiembre en el predio de La Rural de Buenos Aires, reuniendo destinos turísticos, provincias, municipios, empresas, prestadores y representantes de distintos países. El encuentro funcionó como uno de los grandes espacios de presentación de las propuestas para el próximo verano.

Durante la entrevista, Estefanía contó su experiencia en la feria y repasó algunas de las propuestas que se presentaron de cara a los próximos meses, con una oferta turística cada vez más orientada a combinar destinos tradicionales con nuevas experiencias.

Uno de los ejes que aparece con fuerza para la próxima temporada es el turismo de experiencias, con propuestas vinculadas a la gastronomía, la naturaleza, la cultura, el turismo religioso y los recorridos temáticos.

Entre las novedades presentadas durante la FIT se destacó, por ejemplo, la propuesta de Córdoba, que presentó su campaña para la temporada 2026/2027 y sumó productos como los Caminos del Queso, una iniciativa que integra a 37 municipios y 60 productores, además de nuevas propuestas vinculadas al Camino de Brochero, naturaleza, gastronomía y experiencias culturales.

También hubo anuncios relacionados con el transporte. Aerolíneas Argentinas presentó su programación para el verano 2027, con nuevos destinos y refuerzos de frecuencias. Para enero de 2027 la compañía informó una oferta de 1.508.834 asientos, un 13% más que en enero de 2026; la oferta de cabotaje crecería un 13% y la operación regional un 16%.

La FIT también permitió conocer nuevas propuestas de operadores y agencias para 2027, con destinos internacionales y recorridos que incorporan experiencias culturales y diferentes modalidades de viaje. Entre las novedades anunciadas por operadores turísticos aparecen destinos como Japón y China, además de circuitos por Rumania, Bulgaria y el sur de España.

Más allá de los destinos específicos, la feria volvió a mostrar cómo el turismo busca ampliar su oferta: ya no se trata solamente de elegir un lugar para pasar las vacaciones, sino también de buscar qué experiencias ofrece cada destino, desde la gastronomía y la cultura hasta la naturaleza, el turismo religioso y las actividades al aire libre.

En la charla, Estefanía Rinero también compartió sus impresiones sobre la FIT y las tendencias que se vienen para la próxima temporada, acercando a los oyentes de Comunicándonos un panorama de las alternativas que comienzan a aparecer para quienes ya están pensando en sus próximas vacaciones.