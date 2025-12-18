Abrió sus puertas “Los Peruanos”, un nuevo espacio de frescura y calidad en María Juana

En la mañana de la radio charlamos con Ely, una de las responsables de Frutería y Verdulería Los Peruanos, el nuevo comercio que recientemente abrió sus puertas en nuestra localidad. El local, atendido por Daviño y Ely, ofrece frutas y verduras frescas, seleccionadas y de primera calidad todos los días, garantizando sabor, variedad y buen precio para toda la comunidad.

El comercio está ubicado en Avenida Urquiza 132, donde anteriormente funcionaba la ex Carnicería El Toti. Además, para mayor comodidad, cuentan con envíos a domicilio sin cargo, un servicio que ya comenzó a recibir una gran respuesta por parte de los vecinos.

Los pedidos se pueden realizar escribiendo o llamando al 3406-46-25-53 (Ely) o 3406-46-25-52 (Daviño).

A días de la Navidad, el local ofrece todo lo necesario para preparar una mesa festiva con productos frescos y deliciosos: frutas de estación, verduras seleccionadas, opciones para postres, ensaladas y platos especiales.