Santa Rita de Cascia: la santa de los imposibles y patrona de Radio María Juana

Cada 22 de mayo la Iglesia Católica celebra el día de Santa Rita de Cascia, una de las santas más veneradas del mundo y reconocida popularmente como la “Santa de los imposibles” debido a su historia de fe, sufrimiento, entrega y milagros.

Santa Rita nació en 1381 en Roccaporena, cerca de la ciudad de Cascia, en Italia. Desde muy joven sintió una profunda vocación religiosa, aunque por decisión de su familia contrajo matrimonio con un hombre de carácter violento. A lo largo de su vida soportó numerosas dificultades familiares, incluyendo la pérdida de su esposo y de sus hijos. Luego de atravesar esos momentos dolorosos, ingresó al convento de las Agustinas en Cascia, donde dedicó su vida a la oración, la caridad y el servicio a los más necesitados.

La historia de Santa Rita quedó marcada por su profunda espiritualidad y por distintos hechos considerados milagrosos. Uno de los más conocidos fue la herida que recibió en su frente, similar a una espina de la corona de Cristo, símbolo de su unión espiritual con el sufrimiento de Jesús. También se recuerda el milagro de la rosa, ocurrido poco antes de su muerte, cuando en pleno invierno pidió que le llevaran una rosa de su antiguo jardín y, sorprendentemente, la flor había florecido.

Por esa razón, cada 22 de mayo miles de fieles alrededor del mundo participan de celebraciones religiosas llevando rosas a las iglesias en honor a la santa.

La fecha recuerda el día de su fallecimiento, ocurrido el 22 de mayo de 1457. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1900 y desde entonces su devoción creció enormemente en distintos países, especialmente entre quienes atraviesan situaciones difíciles o buscan esperanza ante causas consideradas imposibles.

En María Juana, Santa Rita ocupa un lugar muy especial, ya que es la santa patrona de . Año tras año, la emisora renueva su devoción y agradecimiento, encomendando bajo su protección el trabajo diario de comunicación, el acompañamiento a la comunidad y el compromiso de seguir llevando información, compañía y mensajes de esperanza a cada hogar de la región.

En este nuevo 22 de mayo, fieles y devotos vuelven a recordar el ejemplo de vida de Santa Rita, símbolo de fe, perseverancia y amor incondicional aún en los momentos más difíciles.