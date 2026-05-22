Futsal: noche positiva para Atlético María Juana ante La Emilia

Este jueves se adelantó la 7ª fecha de la Liga Departamental San Martín de futsal y el Club Atlético María Juana vivió una noche cargada de goles y resultados positivos frente a La Emilia de San Jorge, en los encuentros disputados en el salón de la institución.

Luego de atravesar una racha adversa, tanto la división Reserva como Senior lograron volver al triunfo, mientras que Primera protagonizó un verdadero partidazo que terminó con una espectacular victoria mariajuanense.

En Reserva, María Juana se impuso por 3 a 0 gracias a los goles de Guillermo Fabre, Alex Kindernech y Hugo Palacios.

Por su parte, en Senior, el local ganó 8 a 4 con una gran actuación goleadora de Damián Moyano, autor de tres tantos. También marcaron Adam Moyano en dos oportunidades, Julián Oitana, Carlos Esposito y Fede López.

La Primera división cerró la noche con un encuentro vibrante y lleno de emociones, derrotando a La Emilia por 8 a 7. Los goles fueron convertidos por Mauricio Wainzetel y Matías Fino, ambos por duplicado, además de Lucas Villalba, Yona Barrionuevo, Luis Ortigoza y Nicolás Herrera.

En la próxima fecha, María Juana visitará a Brown de San Vicente buscando continuar por la senda del triunfo.