Mayo, el mes para hablar sin tabúes: Federico Andrek abordó la masturbación y la salud sexual

En el programa “Patas Arriba” dialogamos con el sexólogo y licenciado en Psicología Federico Andrek, quien abordó un tema que todavía genera muchos prejuicios y tabúes en la sociedad: la masturbación.

Durante la entrevista, el profesional explicó la importancia de hablar del tema con naturalidad, eliminando la represión y los sentimientos de culpa que muchas veces fueron impuestos cultural o socialmente. Andrek remarcó que la masturbación forma parte de la sexualidad saludable de las personas y que también puede ser una herramienta de autoconocimiento, permitiendo descubrir deseos, sensaciones y preferencias, tanto de manera individual como en pareja.

Además, destacó que la práctica aporta beneficios para la salud física y emocional, ayudando a reducir el estrés, mejorar el descanso, aliviar tensiones y favorecer una mejor conexión con el propio cuerpo. En ese sentido, señaló que una sexualidad vivida sin prejuicios contribuye al bienestar integral y a vínculos más sanos y comunicativos.

Durante la charla también se recordó que mayo es considerado internacionalmente como el “Mes de la Masturbación”. Esta conmemoración surgió en 1995 en Estados Unidos, luego de que la entonces cirujana general Joycelyn Elders fuera removida de su cargo tras manifestar públicamente que la masturbación debía ser incluida dentro de la educación sexual como una práctica natural de la sexualidad humana.

Desde entonces, diferentes organizaciones y profesionales de la salud sexual aprovechan el mes de mayo para promover campañas de información, educación y concientización, buscando derribar mitos y fomentar una mirada más saludable y responsable sobre la sexualidad.