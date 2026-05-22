Ceibo llegará desde Cosquín para presentarse en el acto del 25 de Mayo en María Juana

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Leo Escalante, integrante del grupo folclórico Ceibo, quienes llegarán desde Cosquín para formar parte de los espectáculos artísticos en la celebración por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo que se desarrollará el próximo lunes 25 de mayo en María Juana.

Durante la entrevista, Escalante expresó la alegría del grupo por presentarse en la localidad y adelantó que preparan un show cargado de música popular argentina, recorriendo clásicos del cancionero folclórico nacional y composiciones propias que han marcado el camino artístico de la agrupación.

Ceibo es uno de los conjuntos folclóricos jóvenes con mayor crecimiento en los últimos años dentro del circuito nacional. Nacido en la ciudad de Cosquín, cuna del folclore argentino, el grupo ha logrado destacarse en distintos escenarios y festivales del país gracias a un estilo que combina raíces tradicionales con arreglos modernos y una fuerte impronta vocal e instrumental.

La agrupación ha participado en importantes peñas y encuentros culturales vinculados al folclore argentino, compartiendo escenario con reconocidos artistas del género y llevando su música a distintas provincias. Su propuesta artística busca mantener viva la esencia de la música popular argentina, acercando el folclore a nuevas generaciones sin perder la identidad tradicional.

La presentación de Ceibo será uno de los números centrales de la jornada patria organizada en María Juana, donde además habrá actividades culturales, música en vivo y propuestas para toda la familia en el marco de los festejos por el 25 de Mayo, una de las fechas más importantes de la historia argentina.