Es Ley el proyecto de Calvo que declara Patrimonio Histórico y Cultural al avión piloteado por Owen Crippa en Malvinas

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe otorgó sanción definitiva al proyecto de ley presentado por el senador provincial Alcides Calvo mediante el cual se declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Santa Fe al avión Aermacchi MB-339A matrícula 4-A-115, recientemente repatriado al país y actualmente emplazado en el predio del Aeroclub de Sunchales, en el departamento Castellanos.

De esta manera, la iniciativa impulsada por Calvo se convierte oficialmente en ley, consolidando un reconocimiento institucional de enorme valor histórico, cultural y simbólico para toda la provincia y para la Nación Argentina, en homenaje a la gesta de Malvinas, a sus veteranos y caídos, y especialmente al accionar heroico del Teniente de Navío Retirado y Veterano de Guerra de Malvinas Owen Guillermo Crippa, quien piloteó dicha aeronave durante el conflicto del Atlántico Sur.

El 21 de mayo de 1982, Crippa protagonizó una de las acciones más recordadas de la Guerra de Malvinas al sobrevolar el Estrecho de San Carlos y enfrentarse en solitario a una flota británica compuesta por numerosos buques de guerra. Durante aquella misión logró atacar con éxito a una fragata enemiga, regresar ileso y aportar información táctica de gran valor para las operaciones posteriores de las fuerzas argentinas.

La ley promovida por Calvo también declara de interés provincial el proyecto cultural de creación del Museo Itinerante “Misión Owen”, que tendrá como objetivo exhibir de manera permanente la aeronave, preservar la memoria histórica vinculada a la participación argentina en la Guerra de Malvinas y promover actividades culturales, educativas y de homenaje a los veteranos y caídos en el conflicto.

Al respecto, Calvo expresó que “la sanción definitiva de esta ley constituye un acto de justicia histórica y un reconocimiento necesario a nuestros héroes de Malvinas. Esta aeronave no es solamente una pieza militar recuperada: es un símbolo tangible de soberanía, de valentía, de memoria nacional y del compromiso de una comunidad que trabajó para que esta historia pueda ser preservada y transmitida a las nuevas generaciones”.

Además, destacó el valor que esta ley representa para Sunchales y toda la región al señalar que “desde el Senado Provincial impulsamos esta iniciativa convencidos de que el Estado provincial debía acompañar y jerarquizar institucionalmente un hecho histórico que emociona, identifica y enorgullece a nuestra comunidad. Que hoy este proyecto sea ley significa que Santa Fe reconoce formalmente una parte viva de la historia de Malvinas”.

La norma establece la protección, conservación, difusión y mantenimiento del bien declarado, permitiendo además la celebración de convenios con entidades públicas y privadas para garantizar dichos fines. También invita a empresas, instituciones y distintos niveles del Estado a participar activamente en la consolidación y promoción del Museo Itinerante “Misión Owen”, especialmente en lo referido a infraestructura, desarrollo institucional, contenido pedagógico y resguardo del patrimonio histórico.

Finalmente, Calvo sostuvo que “Malvinas debe seguir siendo una causa presente, viva y profundamente argentina. Con esta ley, que tuvimos el honor de impulsar desde el Senado provincial, Santa Fe reafirma su compromiso con la memoria, con la soberanía nacional y con el reconocimiento permanente a quienes defendieron la Patria. Es un orgullo que esta iniciativa nacida desde el departamento Castellanos hoy sea ley para toda la provincia”.