Acompañamiento a instituciones de Zenón Pereyra tras un encuentro con autoridades locales

El senador provincial Alcides Calvo, junto a Bárbara Chivallero, mantuvo un encuentro con la presidenta comunal de Zenón Pereyra, Verónica Gallo, con el objetivo de dialogar sobre la actualidad de la localidad y el trabajo que se viene desarrollando en la comunidad.

Durante la visita, se concretó la entrega de acompañamientos a distintas instituciones intermedias, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento local. En este sentido, se realizó un aporte a la Comuna destinado a la Academia Comunal “Huellas de mi Pueblo”, que participará de un festival, y otro a la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 396 “Domingo Faustino Sarmiento”, orientado a tareas de mantenimiento.

Desde el espacio destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que permiten escuchar a las comunidades y continuar brindando herramientas que acompañen el crecimiento y desarrollo de cada localidad del Departamento Castellanos.