Una rafaelina brilló en el Tiny Desk Concert junto a Milo J y Agarrate Catalina

Rafaela volvió a decir presente en uno de los escenarios musicales más importantes del mundo. La violinista y flautista Tamara Meschller formó parte del reconocido ciclo Tiny Desk Concert, en una presentación protagonizada por el artista argentino Milo J que se estrenó recientemente a través de NPR Music.

La joven música integró la banda que acompañó a Milo J en este formato íntimo y acústico, aportando su talento en violín, flauta traversa y vientos andinos, dentro de una propuesta que fusionó sonidos del folklore latinoamericano con una mirada contemporánea, logrando una interpretación de gran calidad artística.

Oriunda de Rafaela, Tamara se formó desde muy pequeña en la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, donde comenzó a construir un camino basado en el estudio y la dedicación. Su crecimiento la llevó a superar distintas audiciones hasta ser seleccionada para integrar la banda de uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional en la actualidad.

La participación de Tamara Meschller no solo representa un importante logro personal, sino también un motivo de orgullo para Rafaela, proyectando el talento local en uno de los escenarios más influyentes de la música contemporánea.