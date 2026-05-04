Cicconofri y Cornaglia se consagraron en la 6ta damas del Penta Padel Tour

Se disputó este fin de semana en Chacras Padel la Etapa 3 de la Liga Penta Padel Tour, donde la categoría 6ta damas tuvo un gran nivel de juego y definiciones muy parejas.

La pareja integrada por Maira Cicconofri y Jimena Cornaglia, representantes de María Susana, se quedó con el título tras una destacada actuación a lo largo del certamen.

Por su parte, el segundo lugar fue para Soledad Rodríguez y Jesica Aguirre, de San Jorge, quienes también tuvieron un excelente torneo y llegaron a la final mostrando un gran rendimiento.

De esta manera, una nueva etapa del circuito dejó partidos intensos y un alto nivel competitivo, consolidando el crecimiento del pádel femenino en la región.