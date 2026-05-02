La EEMPA María Juana fortalece la educación para adultos y promueve la finalización del secundario

En la mañana de la radio, dialogamos con Maribel Astudillo, directora de la EEMPA María Juana, quien compartió un panorama actual de la institución y destacó el crecimiento sostenido en la matrícula de estudiantes.

Durante la entrevista, Astudillo explicó que la escuela de educación media para adultos continúa siendo una herramienta fundamental para quienes, por distintos motivos, no pudieron finalizar sus estudios secundarios en su momento. En la actualidad, la EEMPA cuenta con una importante cantidad de alumnos, muchos de ellos adultos que deciden retomar sus estudios con el objetivo de superarse y abrir nuevas oportunidades laborales y personales.

Además, remarcó que la modalidad está especialmente pensada para adaptarse a las realidades de los estudiantes adultos, con horarios accesibles y un acompañamiento constante por parte del equipo docente. Esto permite que personas de distintas edades, incluso adultos mayores, puedan completar el nivel secundario en un entorno inclusivo y flexible.

Por otro lado, la directora invitó a quienes aún no terminaron sus estudios a acercarse a la EEMPA María Juana para recibir asesoramiento sobre cómo inscribirse y comenzar el proceso. Finalizar el secundario no solo representa una meta personal, sino también una herramienta clave para mejorar la calidad de vida.

De esta manera, la EEMPA María Juana reafirma su compromiso con la educación inclusiva, brindando oportunidades concretas para que más vecinos de la comunidad puedan completar sus estudios y proyectar un mejor futuro.