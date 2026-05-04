Camazotz, la deidad maya que recuerda al mito de Batman

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Mucho antes de la aparición del icónico superhéroe Batman, en las culturas mesoamericanas ya existía una figura vinculada a los murciélagos y al mundo de la oscuridad. Se trata de Camazotz, una deidad de la mitología maya asociada con el inframundo, la noche y la muerte.

Según los relatos del Popol Vuh, Camazotz habitaba la temida “Casa de los Murciélagos”, un espacio dentro del inframundo conocido como Xibalbá, donde acechaba a quienes se atrevían a ingresar. En uno de los episodios más conocidos, decapitó a Hunahpú, uno de los Gemelos Héroes, en una escena cargada de simbolismo que luego da lugar a su resurrección y continuidad del mito.

Además de su presencia en la tradición oral, existen representaciones de Camazotz en cerámicas y esculturas de distintas culturas mesoamericanas, lo que demuestra que su figura trascendió a los mayas y fue adoptada o reinterpretada por otros pueblos de la región. Su imagen, generalmente con cabeza de murciélago y cuerpo humano, refuerza su carácter híbrido y sobrenatural.

Algunos estudios vinculan su origen con especies reales de murciélagos hematófagos, como el vampiro común (Desmodus rotundus), lo que podría haber alimentado el temor ancestral hacia estos animales nocturnos. En ese contexto, Camazotz no solo representaba la muerte, sino también los peligros de la noche, las enfermedades y lo desconocido.

Con rasgos que hoy muchos comparan con Batman por su estética y su relación con la oscuridad, Camazotz encarna, en realidad, una visión mucho más antigua y compleja: la de una fuerza temida y respetada dentro del equilibrio natural y espiritual. Su historia revela cómo las civilizaciones precolombinas concebían el mundo como un entramado donde lo humano, lo animal y lo divino estaban profundamente conectados.

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