El Cine Club Sociedad Italiana presenta el ciclo “Cine Urgente” con la proyección de “Cómo vivir feliz”

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El Cine Club Sociedad Italiana vuelve a abrir sus puertas con una nueva propuesta del ciclo “Cine Urgente”, invitando a la comunidad a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en las distintas generaciones.

En esta oportunidad se proyectará el documental Cómo vivir feliz, una obra escrita, dirigida y protagonizada por Ofelia Fernández. La producción propone un recorrido que combina humor y emoción para abordar temas actuales como la vida digital, la ansiedad, la hiperconexión y la búsqueda de vínculos en tiempos modernos.

La película invita a pensar sobre diferentes ejes que atraviesan a la sociedad actual: la época, las adicciones, las infancias, la humanidad, el descanso y los desafíos que plantea la tecnología en la vida cotidiana.

La función se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 20:30 horas, con modalidad de entrada a la gorra, permitiendo el acceso libre a todos los interesados.

De esta manera, el ciclo “Cine Urgente” continúa generando espacios de encuentro y reflexión a través del cine, acercando propuestas que interpelan a la comunidad desde una mirada contemporánea.

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