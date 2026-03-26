Acto por la Memoria en la Escuela 398 Domingo F. Sarmiento de María Juana

La comunidad educativa de la Escuela N° 398 Domingo Faustino Sarmiento llevó adelante un acto conmemorativo y educativo en el marco del 24 de marzo, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976.

La actividad contó con la participación de alumnos de 7° grado del turno mañana, quienes realizaron una exposición destinada a los demás cursos, abordando lo sucedido durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. A través de sus presentaciones, los estudiantes compartieron reflexiones, información y mensajes vinculados a la importancia de mantener viva la memoria. Lo mismo sucedió en los grados que cursan por la tarde.

Bajo el lema “Memoria, Verdad y Justicia”, se remarcó el valor de este proceso fundamental en el país, que cada 24 de marzo invita a recordar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura entre 1976 y 1983. Asimismo, se destacó la necesidad de seguir exigiendo verdad sobre los desaparecidos, justicia para las víctimas y responsables, y el compromiso de sostener la democracia para que el terrorismo de Estado no se repita nunca más.

Desde la institución felicitaron a estudiantes y docentes por el compromiso y el trabajo realizado, reafirmando el rol de la escuela como espacio clave en la construcción de memoria y ciudadanía.