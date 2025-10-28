ADG brilló en la competencia Meraki y se prepara para su gran cierre de año

En la mañana de la radio charlamos con Milena Beltramo, profesora de la Academia de Baile ADG, quien compartió detalles sobre la reciente participación en la competencia Meraki, realizada en la ciudad de San Francisco, y sobre cómo avanzan los preparativos para el evento de cierre de año, que se llevará a cabo en diciembre en Sociedad Italiana de María Juana.

Durante el mes de octubre, la Academia ADG participó por primera vez en este reconocido certamen, obteniendo excelentes resultados y dejando en alto el nombre de nuestra localidad.

Además, ADG fue galardonada con el premio a la “Mejor Academia”, un reconocimiento que refleja el esfuerzo, la pasión y la dedicación de todo el grupo.

De cara a diciembre, la institución se prepara para su gran muestra anual, que este año llevará como temática “Conciertos”, donde los más de 150 alumnos interpretarán coreografías inspiradas en distintos estilos musicales y grandes presentaciones en vivo.

Desde ADG agradecieron a las alumnas por su compromiso y a las familias por el acompañamiento constante, que hace posible cada logro y motiva a seguir creciendo.