Janet López contó cuales son los máximos cuidados de la piel en esta época del año

En la mañana de la radio dialogamos con Janet López, licenciada especialista en química cosmética y TUCC, dedicada a la dermocosmiatría en Alquimia Centro Estética, quien brindó recomendaciones y conceptos clave sobre el cuidado de la piel.

Durante la charla, López destacó la importancia de contar con asesoramiento profesional a la hora de elegir tratamientos y productos, remarcando que cada piel requiere un abordaje personalizado. Además, hizo hincapié en la necesidad de mantener rutinas de cuidado adecuadas, especialmente en épocas de cambios climáticos, donde la piel suele verse más afectada.

La especialista también subrayó el rol de la prevención y los controles periódicos, no solo desde lo estético sino también desde la salud, promoviendo hábitos que contribuyan al bienestar integral. Una entrevista enriquecedora que permitió conocer más sobre el trabajo en dermocosmiatría y la importancia del cuidado consciente de la piel.