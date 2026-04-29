La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 impulsa la producción de árboles nativos y fortalece la educación ambiental

La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 puso en marcha y continúa desarrollando un importante proyecto educativo y ambiental: la producción de árboles y plantas nativas del Espinal santafesino. La iniciativa, que había comenzado hace dos años, tomó un fuerte impulso en este 2026 con una mayor diversidad de especies y una creciente participación de estudiantes.

El proyecto se lleva adelante en el marco de la materia “Producción de plantas, viveros y parquización”, a cargo de la profesora Macarena Delsoglio, junto al acompañamiento del vicedirector César Oitana y Germán Barceló. Allí, los alumnos trabajan en la germinación de semillas y el desarrollo de plantines, adquiriendo conocimientos prácticos mientras se fomenta la conciencia ambiental.

Entre las especies que se producen se destacan aromos (Vachellia caven), algarrobo blanco (Neltuma alba) y sen de campo (Senna corymbosa), todas fundamentales para el equilibrio del ecosistema regional. A pesar de ser autóctonas de la ecorregión del Espinal, estas especies no suelen encontrarse con frecuencia en espacios urbanos, lo que refuerza la importancia de este tipo de iniciativas.

En lo que va del ciclo lectivo 2026, ya se han producido más de 500 plantines y el objetivo es alcanzar las mil unidades antes de fin de año. A futuro, la escuela proyecta no solo contribuir a la forestación de María Juana y zonas rurales cercanas, sino también avanzar en la comercialización de estas especies a viveros y particulares.

De esta manera, la institución se posiciona como un actor clave en la promoción de la biodiversidad y el cuidado del ambiente, brindando herramientas concretas a sus estudiantes y apostando a una comunidad más sustentable, comprometida con la preservación de su flora nativa.