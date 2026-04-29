Fernanda Pugno brilló en la fiesta aniversario de CARAS con uno de sus diseños

En la mañana de la radio recibimos la visita de la diseñadora de alta costura Fernanda Pugno, quien compartió su experiencia tras haber sido invitada a la fiesta aniversario de la reconocida Revista CARAS, uno de los eventos más destacados del mundo del espectáculo y la moda en el país.

Durante la entrevista, Pugno contó que uno de sus diseños fue elegido para formar parte de la noche, acompañando a la modelo Jaque Canavesio, junto al reconocido estilista Fernando Leyendecker. “Fue una enorme alegría poder estar presente con una creación propia en un evento de esta magnitud”, expresó.

La celebración se llevó a cabo en el Palacio Reconquista, donde el glamour, la moda y las figuras destacadas fueron protagonistas. Sin dudas, una gran oportunidad para la diseñadora de mostrar su talento en uno de los escenarios más importantes del país.