Federico Mariotta analizó la actualidad del campo y destacó buenos rindes en la cosecha

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio, dialogamos con Federico Mariotta, representante de Agricultores Federados Argentinos, quien brindó un panorama sobre la actualidad del sector agropecuario en plena etapa de cosecha.

Mariotta explicó que las intensas lluvias registradas en las últimas semanas complicaron el desarrollo normal de las tareas, generando demoras y dificultades en el ingreso a los lotes. Sin embargo, destacó que la mejora en las condiciones climáticas de los últimos días permitió avanzar nuevamente, ya que la ausencia de precipitaciones favoreció la baja de humedad en los granos y reactivó el ritmo de cosecha.

En cuanto a los resultados productivos, señaló que tanto la soja de primera como la de segunda están mostrando muy buenos rindes, lo que genera expectativas positivas para la campaña. Además, indicó que el maíz de segunda también presenta buenos números en los lotes ya cosechados, mientras que aún restan superficies por levantar.

De esta manera, a pesar de las complicaciones climáticas recientes, el balance del sector comienza a perfilarse de manera favorable, con rindes que acompañan y permiten sostener el optimismo entre los productores de la región.

Te puede interesar

  • LA FIESTA DEL CARNAVAL EN SASTRE

    Fotos de Lucía Brunazzo y Mario Peretti (Facebook) Gonzalo Viotti, uno de los organizadores de la Fiesta Provincial del Carnaval en la ciudad de Sastre-Ortiz…

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • LA "BIBLIO" EN LA FERIA DEL LIBRO

    Doly Lazzorello y Valeria Malano viajaron a Buenos Aires para participar de la "Feria del Libro 2022" luego de varios años sin poder realizarse por…

  • LA ALIMENTACIÓN EN LA PSORIASIS

    La Licenciada en Nutrición Andrea Botta nos contó la importancia que tienen los alimentos de color verde, rojo y amarillo (frutas y verduras) para prevenir…

  • PROGRAMA DE LA ONU EN BUENOS AIRES

    El pasado 28, 29 y 30 de Octubre una delegación de alumnos ganadores de la beca entregada por el Senador Alcides Calvo como resultado de…