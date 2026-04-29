Federico Mariotta analizó la actualidad del campo y destacó buenos rindes en la cosecha

En la mañana de la radio, dialogamos con Federico Mariotta, representante de Agricultores Federados Argentinos, quien brindó un panorama sobre la actualidad del sector agropecuario en plena etapa de cosecha.

Mariotta explicó que las intensas lluvias registradas en las últimas semanas complicaron el desarrollo normal de las tareas, generando demoras y dificultades en el ingreso a los lotes. Sin embargo, destacó que la mejora en las condiciones climáticas de los últimos días permitió avanzar nuevamente, ya que la ausencia de precipitaciones favoreció la baja de humedad en los granos y reactivó el ritmo de cosecha.

En cuanto a los resultados productivos, señaló que tanto la soja de primera como la de segunda están mostrando muy buenos rindes, lo que genera expectativas positivas para la campaña. Además, indicó que el maíz de segunda también presenta buenos números en los lotes ya cosechados, mientras que aún restan superficies por levantar.

De esta manera, a pesar de las complicaciones climáticas recientes, el balance del sector comienza a perfilarse de manera favorable, con rindes que acompañan y permiten sostener el optimismo entre los productores de la región.