“Hundan al Belgrano”: el documental que reconstruye uno de los episodios más trágicos de Malvinas

El hundimiento del ARA General Belgrano es uno de los hechos más impactantes de la Guerra de Malvinas, y fue llevado al formato documental en la producción “Hundan al Belgrano”, una obra que reconstruye en detalle aquel dramático episodio del 2 de mayo de 1982.

El film, dirigido por Federico Urioste, combina testimonios de sobrevivientes, material de archivo, mapas y recreaciones para contar cómo se produjo el ataque del submarino británico HMS Conqueror que terminó con la vida de 323 argentinos.

A lo largo del documental, no solo se narran los momentos del hundimiento, sino también el contexto previo del conflicto y las consecuencias que tuvo este hecho en el desarrollo de la guerra, ya que marcó un antes y un después en la estrategia naval del enfrentamiento.

Además, la película aporta una mirada profunda y humana, dando voz a quienes vivieron aquella tragedia en primera persona, lo que permite comprender la magnitud del hecho y su impacto en la historia argentina.

📺 ¿Dónde verlo?

El documental “Hundan al Belgrano” se puede ver en la plataforma CINE.AR, donde forma parte del catálogo de producciones nacionales disponibles online.



También existen fragmentos y contenidos relacionados disponibles en YouTube, con material histórico y testimonios que complementan la historia: