Exitosa edición del FLISOL 2026 en Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco

Con una convocatoria que superó los 120 participantes, la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional fue escenario de una nueva edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, consolidándose como un espacio clave para la difusión y el intercambio de conocimientos en torno al software libre.

El evento contó con la presencia del Decano, Ing. Alberto Toloza, y el Vicedecano, Ing. Javier Saldarini, junto a docentes, graduados y estudiantes que formaron parte de una jornada marcada por la participación activa y el interés en las tecnologías abiertas. Desde el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información destacaron la diversidad del público asistente, reflejando un ecosistema digital en crecimiento y comprometido con el uso de herramientas libres.

Uno de los momentos más destacados fue la vinculación con el nivel medio, a través de la participación de estudiantes del IPEM 315, quienes presentaron un innovador proyecto de calculadora solar desarrollado íntegramente con software libre, evidenciando el potencial de estas tecnologías en el ámbito educativo.