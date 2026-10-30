ADG se destacó en las Finales Nacionales de Matrix Dance en Rosario

En la mañana de la radio charlamos con Milena Beltramo sobre la destacada participación de ADG en las Finales Nacionales de Matrix Dance, organizadas por Matrix Producciones, que se desarrollaron recientemente en la ciudad de Rosario.

La academia tuvo una sobresaliente actuación, con sus bailarinas obteniendo importantes resultados en distintas disciplinas y categorías:

Primer puesto: Junior Street y Juveniles Hip Hop.

Junior Street y Juveniles Hip Hop. Segundo puesto: Junior Hip Hop y Adulto Hip Hop.

Junior Hip Hop y Adulto Hip Hop. Tercer puesto: Adulto Reggaetón y Juveniles Reggaetón.

Además de los podios, ADG recibió importantes reconocimientos especiales. El grupo Juveniles de Reggaetón obtuvo una mención por alto rendimiento en entrenamiento, mientras que la categoría Adulto de Reggaetón consiguió una beca para participar de un crucero.

También los profesores fueron distinguidos con trofeos en las categorías Junior, Juveniles y Adulto por el manejo grupal en coreografía.

Durante la entrevista, Milena Beltramo compartió la alegría por los resultados alcanzados y el trabajo que hay detrás de cada presentación, destacando el compromiso, la dedicación y la energía de cada alumno, así como el acompañamiento permanente de las familias.

Una experiencia que representa un nuevo reconocimiento para ADG y un impulso para continuar creciendo, formando bailarines y sumando desafíos en el mundo de la danza.