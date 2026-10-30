El Club Atlético María Juana realizó importantes mejoras eléctricas en el estadio Edgar Rivolta

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Mario Finello, presidente del Club Atlético María Juana, quien contó los trabajos y las mejoras realizadas en el estadio Edgar Rivolta gracias al aporte económico de los socios, en el marco de una campaña solidaria destinada a mejorar las instalaciones eléctricas de la institución.

A través de esta iniciativa, el club pudo concretar diferentes obras que apuntan a brindar mayor seguridad, mejorar la iluminación y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas.

Entre los trabajos realizados se destaca el recambio del cableado de las luminarias LED y la colocación de nuevos tableros eléctricos. También se instalaron luces nocheras con fotocontrol en todo el perímetro y el parque, permitiendo una mejor iluminación durante la noche.

Además, se realizaron nuevas bajadas de tomacorrientes en las columnas para la futura colocación de ventiladores y se distribuyeron conexiones eléctricas en distintos sectores del gimnasio, facilitando el uso de electricidad por parte de las delegaciones que visitan la institución.

Las mejoras también incluyeron la iluminación con lámparas LED en los accesos al gimnasio y nuevos tomacorrientes en el gimnasio de pesas.

Por otra parte, la institución informó la adquisición de dos tableros electrónicos, una compra financiada por la Asociación Mutual y que contó con el aporte de la disciplina Básquet Menores.

Durante la entrevista, Finello destacó la importancia del acompañamiento de los socios para concretar estos trabajos y agradeció a todas las personas que colaboraron con la campaña solidaria.

Desde el Club Atlético María Juana remarcaron que cada aporte fue fundamental para hacer realidad estas mejoras, que permiten seguir invirtiendo en infraestructura y en el crecimiento de la institución.