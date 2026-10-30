María Juana se prepara para una nueva Peña Folclórica en la Plaza San Martín

El próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 20 horas, se realizará una nueva Peña Folclórica María Juana en la Plaza San Martín, con una propuesta que reunirá música en vivo, danza y las tradiciones de nuestra cultura popular.

La jornada contará con la participación del Grupo Racimo, Guillermo Stratta y el Ballet Raíces de Mi Tierra, que serán protagonistas de una noche dedicada al folclore y al encuentro de la comunidad.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una velada con artistas, baile y música tradicional, en un espacio pensado para compartir y mantener vivas las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad.

Además, durante el evento habrá un amplio servicio de buffet para acompañar la noche y disfrutar de la propuesta gastronómica.

La Plaza San Martín será el escenario de esta nueva edición de la Peña Folclórica María Juana, que promete una noche de música, danza y tradición, con el folclore como punto de encuentro para toda la comunidad.

La cita será el sábado 21 de noviembre, desde las 20 horas, con entrada a una noche para disfrutar de nuestras raíces y compartir la cultura popular.