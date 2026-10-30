Atlético María Juana goleó a Trebolense y sigue firme en la segunda fase del Clausura

El básquet del Club Atlético María Juana consiguió una contundente victoria en condición de local al imponerse por 92 a 58 frente a Trebolense, por la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Clausura.

El encuentro se disputó en el estadio auriazul, donde el equipo dirigido por Matías Fontanesi tuvo una destacada actuación y logró quedarse con el triunfo por una amplia diferencia, a pesar de afrontar el compromiso con varias bajas en su plantel.

Los máximos anotadores del conjunto mariajuanense fueron Segundo Astulfi, Lucas Vicario, Laureano Rassetto y Santiago Caneva, quienes encabezaron la ofensiva del equipo.

De esta manera, el Chupa sumó una nueva victoria en el certamen y ya piensa en su próximo compromiso, cuando visite a Santa Paula de Gálvez por la siguiente fecha.

Atlético María Juana sigue adelante en el Clausura y vuelve a celebrar junto a su gente.