Cecilia Avaro, la mariajuanense que recorre el mundo a través de la danza

En la mañana de la radio charlamos con Cecilia Avaro, una joven oriunda de María Juana que actualmente se encuentra radicada en St. Gallen, Suiza y que, gracias a su profesión como bailarina, continúa recorriendo distintos países y sumando experiencias alrededor del mundo.

Su historia está marcada por los viajes, las oportunidades laborales y las ganas de conocer nuevas culturas. Por cuestiones de trabajo, Cecilia vivió en Egipto y Túnez, y posteriormente emprendió una nueva aventura en Nueva Delhi, India, donde se desempeñó como hostess y go-go dancer.

Su recorrido también incluyó Macedonia y otros destinos internacionales, donde encontró diferentes propuestas laborales vinculadas a la danza y el entretenimiento.

Según contó durante la entrevista, las oportunidades varían de acuerdo con cada país. Su trabajo incluye presentaciones artísticas en eventos y hoteles, además de desempeñarse como go-go dancer, una modalidad que consiste en bailar en discotecas y espacios nocturnos.

Actualmente, desde Suiza, Cecilia continúa proyectando nuevos destinos y oportunidades. Entre sus próximos planes está regresar a Macedonia durante los últimos meses del año para trabajar aprovechando la temporada de mayor actividad.

Una historia de una mariajuanense que hizo de su pasión por la danza una profesión y encontró en ella una manera de conocer el mundo, descubrir culturas y construir experiencias en distintos rincones del planeta.