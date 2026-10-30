Campos mórficos y constelaciones familiares: ¿heredamos emociones, conflictos y patrones de comportamiento de nuestros antepasados?

¿Alguna vez te preguntaste por qué determinadas situaciones parecen repetirse dentro de una familia? Relaciones que terminan de manera similar, dificultades para construir vínculos, miedos que no parecen tener un origen claro o comportamientos que se transmiten de padres a hijos. ¿Podría existir una conexión entre nuestra historia personal y las experiencias de quienes vivieron antes que nosotros?

Estas preguntas permiten acercarse a dos conceptos que suelen relacionarse dentro del universo de las terapias alternativas y las prácticas de desarrollo personal: los campos mórficos y las constelaciones familiares. Aunque se trata de propuestas diferentes, ambas ofrecen una mirada que pone el foco en la influencia de los sistemas, los vínculos y las experiencias anteriores sobre el comportamiento de las personas.

¿Qué son los campos mórficos?

El concepto fue desarrollado por el biólogo británico Rupert Sheldrake, quien propuso una hipótesis según la cual existirían campos invisibles de información que influirían en la organización y el comportamiento de los seres vivos.

Según su planteo, la naturaleza no estaría organizada exclusivamente por los genes y las condiciones ambientales, sino que también existirían campos que contendrían información sobre patrones anteriores.

Uno de los elementos centrales de esta propuesta es la denominada resonancia mórfica. Sheldrake sostiene que cuando un determinado comportamiento o patrón se repite muchas veces, podría generar una influencia que facilitaría su aparición en otros individuos de características similares.

Llevado al terreno de las relaciones humanas, esta hipótesis plantea la posibilidad de que exista una especie de memoria colectiva que trascienda las experiencias individuales.

Es importante aclarar que se trata de una propuesta controvertida y que no cuenta con evidencia científica sólida y reproducible que demuestre la existencia de estos campos o de la resonancia mórfica.

¿Qué son las constelaciones familiares?

Las constelaciones familiares son una práctica desarrollada por el alemán Bert Hellinger, que propone explorar los vínculos y las dinámicas que se producen dentro de un sistema familiar.

Su punto de partida es que una persona no puede comprenderse completamente sin considerar su historia familiar y las relaciones que mantiene con sus antepasados.

Desde la perspectiva de esta metodología, algunas dificultades personales podrían estar relacionadas con acontecimientos que sucedieron en generaciones anteriores, como pérdidas, duelos no elaborados, exclusiones, conflictos, separaciones o situaciones traumáticas.

La práctica busca representar esas relaciones mediante una dinámica individual o grupal. En las sesiones grupales, por ejemplo, diferentes participantes representan a integrantes de la familia de quien consulta. A través de sus movimientos, sensaciones y expresiones, el facilitador interpreta posibles dinámicas familiares.

Quienes practican este enfoque consideran que estas representaciones pueden ayudar a identificar conflictos y comprender determinados patrones que se repiten a lo largo de las generaciones.

¿Dónde se conectan los campos mórficos con las constelaciones familiares?

Aquí aparece uno de los puntos más interesantes de esta relación.

Algunos facilitadores de constelaciones familiares recurren a la teoría de los campos mórficos para explicar cómo los representantes de una familia podrían experimentar sensaciones o emociones vinculadas con personas a las que no conocen y cuya historia no necesariamente les fue contada.

Desde esta interpretación, existiría un campo de información familiar al que los participantes podrían acceder durante una constelación, permitiendo que aparezcan elementos de la historia del sistema familiar.

La teoría de Sheldrake funciona, en este contexto, como una posible explicación de esos fenómenos para quienes adhieren a esta mirada.

Sin embargo, es necesario distinguir ambos conceptos: Sheldrake desarrolló una hipótesis biológica sobre la organización y la memoria de los sistemas naturales, mientras que las constelaciones familiares constituyen una práctica de exploración de las relaciones familiares. La utilización de los campos mórficos para explicar las constelaciones es una asociación realizada por algunos de sus practicantes, no un mecanismo demostrado científicamente.

¿Por qué repetimos historias familiares?

Más allá de las explicaciones alternativas, existe un campo de investigación psicológica que estudia cómo las experiencias familiares pueden influir en las generaciones siguientes.

La transmisión intergeneracional de patrones de comportamiento es un fenómeno que puede comprenderse a través de diferentes mecanismos:

Aprendizaje familiar: desde la infancia incorporamos formas de comunicarnos, resolver conflictos, expresar afecto y relacionarnos observando a nuestros padres y referentes.

desde la infancia incorporamos formas de comunicarnos, resolver conflictos, expresar afecto y relacionarnos observando a nuestros padres y referentes. Estilos de apego: las primeras experiencias afectivas pueden influir en la manera en que construimos relaciones durante la adultez.

las primeras experiencias afectivas pueden influir en la manera en que construimos relaciones durante la adultez. Experiencias traumáticas: situaciones dolorosas vividas por una generación pueden repercutir en la crianza, los vínculos y el ambiente emocional de las generaciones posteriores.

situaciones dolorosas vividas por una generación pueden repercutir en la crianza, los vínculos y el ambiente emocional de las generaciones posteriores. Mandatos familiares: determinadas creencias sobre el dinero, el trabajo, el amor, la pareja o el éxito pueden transmitirse de generación en generación y condicionar decisiones personales.

determinadas creencias sobre el dinero, el trabajo, el amor, la pareja o el éxito pueden transmitirse de generación en generación y condicionar decisiones personales. Secretos y silencios familiares: acontecimientos que nunca se hablaron pueden influir en las relaciones y en la manera en que una familia construye su propia historia.

Por ejemplo, una persona que creció en un entorno donde predominaban los conflictos de pareja puede incorporar determinadas formas de relacionarse que luego reproduce inconscientemente en su vida adulta. También puede suceder que una familia transmita durante generaciones una manera de afrontar las pérdidas, los miedos o las dificultades económicas.

Estos fenómenos no necesitan explicarse mediante campos invisibles: pueden estudiarse a través de la psicología, la historia familiar y los mecanismos de aprendizaje y transmisión cultural.

¿Qué dice la ciencia sobre estas prácticas?

Es fundamental diferenciar las hipótesis de los conocimientos respaldados por la investigación.

La teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake no forma parte de las explicaciones científicas aceptadas sobre el comportamiento humano. No existen pruebas concluyentes de que las personas puedan acceder a una memoria familiar colectiva mediante campos de información.

En cuanto a las constelaciones familiares, la investigación disponible todavía es limitada y presenta problemas metodológicos. Algunos estudios preliminares han señalado posibles beneficios subjetivos para determinados participantes, pero no permiten afirmar que sus explicaciones sobre las conexiones transgeneracionales sean verdaderas ni que constituyan un tratamiento eficaz para los problemas psicológicos.

Por eso, estas prácticas no deberían reemplazar tratamientos psicológicos o médicos con respaldo científico, especialmente cuando existen situaciones de sufrimiento emocional intenso o problemas de salud mental.

Una pregunta para reflexionar: ¿somos solamente nuestra propia historia?

La relación entre los campos mórficos y las constelaciones familiares abre una reflexión sobre la identidad, los vínculos y la influencia de nuestro pasado.

¿Hasta qué punto elegimos libremente nuestra manera de vivir? ¿Cuántas de nuestras decisiones están condicionadas por modelos familiares que incorporamos desde pequeños? ¿Podemos estar repitiendo historias sin siquiera reconocerlas?

Tal vez no sea necesario recurrir a explicaciones extraordinarias para descubrir que nuestra historia personal está profundamente relacionada con la de quienes nos precedieron. Conocer el pasado familiar, reconocer patrones aprendidos y comprender cómo influyen en nuestras relaciones puede ser un camino valioso para construir nuevas formas de vivir.

En definitiva, los campos mórficos y las constelaciones familiares proponen una interpretación particular de esa conexión, mientras que la psicología ofrece herramientas para estudiar cómo las experiencias, los vínculos y los aprendizajes familiares pueden atravesar generaciones.