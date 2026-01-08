Adrián Viola analizó en la radio el complejo escenario del sector lácteo de cara a 2026

En la mañana de la radio dialogamos con Adrián Viola, presidente de Apymil (Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas), quien brindó un panorama sobre la situación actual del sector y los desafíos que enfrentará la industria láctea argentina durante 2026.

Viola explicó que uno de los principales factores de preocupación es la cotización internacional de la leche en polvo, que actualmente se ubica entre 3.100 y 3.200 dólares por tonelada. Estos valores generan una fuerte presión sobre el mercado interno, ya que en Argentina los precios locales tienden a alinearse con los internacionales, lo que provoca una reducción de márgenes y compromete seriamente la rentabilidad tanto de las pymes industriales como de los productores.

A este contexto se suman los altos costos internos, como la energía, la logística y los salarios, que no acompañan la dinámica del mercado y profundizan la dificultad para sostener la actividad. Según señaló el titular de Apymil, esta combinación de factores agrava una situación ya compleja para las pequeñas y medianas empresas del sector.

Durante la entrevista, Viola también advirtió sobre prácticas que mantienen precios fuera de mercado, con la expectativa de que otras empresas queden en el camino. “Esa lógica no beneficia a nadie y termina debilitando a todo el sector”, remarcó, señalando que la competencia desleal y la falta de coordinación afectan la sustentabilidad general de la industria.

Frente a este escenario, desde Apymil plantean la necesidad de unidad, previsión y articulación. Viola sostuvo que el desafío actual exige transformar ideas en acciones concretas, avanzar en la búsqueda de nuevos mercados, promover la diversificación de productos y generar alianzas estratégicas entre los distintos actores de la cadena láctea.

Finalmente, destacó la importancia de crear y fortalecer espacios de articulación a nivel provincial y nacional, con el objetivo de consolidar un sector lácteo fuerte, competitivo, con capacidad exportadora y orientado a un mercado de calidad. “La sostenibilidad del sector depende de que enfrentemos este desafío de manera conjunta”, concluyó.