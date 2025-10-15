Adultos mayores y alumnos de María Juana comparten una jornada de panadería y aprendizaje

En el marco del Mes del Adulto Mayor, los residentes del Hogar de Ancianos de María Juana participaron de una enriquecedora actividad junto a los alumnos de la Escuela Santa María de los Ángeles. La propuesta consistió en la elaboración de productos de panadería en la cooperativa de la institución, generando un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute compartido.

La jornada se destacó por la participación activa de los adultos mayores, quienes no solo compartieron su entusiasmo y experiencias, sino que también se involucraron en cada etapa del proceso, demostrando que la edad no limita la curiosidad ni las ganas de aprender. Por su parte, los estudiantes acompañaron y guiaron a los abuelos, fortaleciendo lazos intergeneracionales y fomentando la inclusión y el respeto mutuo.

“Fue un momento colmado de felicidad”, expresaron desde el Hogar de Ancianos, agradeciendo a la escuela y a los alumnos por la oportunidad de compartir esta experiencia. La actividad refuerza la importancia de generar espacios de participación para los adultos mayores, promoviendo su integración en la comunidad y el intercambio enriquecedor con las nuevas generaciones.

