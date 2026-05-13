Se viene un fin de semana a puro vóley con el Torneo Abierto “Víctor Piovesan”

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Este fin de semana se desarrollará un importante encuentro deportivo con la realización del Torneo Abierto “Víctor Piovesan”, destinado a las categorías Sub 13 y Sub 16, reuniendo a clubes y delegaciones de distintos puntos de la provincia y la región.

La competencia contará con la participación de destacadas instituciones del vóley santafesino, convirtiendo al certamen en uno de los eventos deportivos más importantes del fin de semana para la disciplina.

Entre los equipos confirmados estarán:

  • Club Atlético Villa Dora
  • ENS N°3 de Rosario
  • Club Libertad de Rosario
  • Club Náutico Sportivo Avellaneda
  • Club Atlético Trebolense
  • Club Atlético San Jorge
  • JURC
  • Club Atlético Almafuerte
  • Club Atlético Belgrano
  • Club Atlético El Expreso
  • Club Atlético Sastre
  • Club Atlético Americano
  • Gimnasia y Esgrima de Rosario
  • Club Sportivo Libertad
  • Club Argentino de Humberto
  • Club Atlético Brown

Desde la organización destacaron la gran convocatoria que tendrá esta nueva edición del torneo, que además de la competencia deportiva permitirá compartir experiencias, fomentar la integración y seguir impulsando el crecimiento del vóley formativo.

Con una importante cantidad de partidos programados y la presencia de jóvenes deportistas de toda la región, el evento promete vivir jornadas cargadas de deporte, compañerismo y pasión por el vóley.

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