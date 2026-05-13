Se viene un fin de semana a puro vóley con el Torneo Abierto “Víctor Piovesan”

Este fin de semana se desarrollará un importante encuentro deportivo con la realización del Torneo Abierto “Víctor Piovesan”, destinado a las categorías Sub 13 y Sub 16, reuniendo a clubes y delegaciones de distintos puntos de la provincia y la región.

La competencia contará con la participación de destacadas instituciones del vóley santafesino, convirtiendo al certamen en uno de los eventos deportivos más importantes del fin de semana para la disciplina.

Entre los equipos confirmados estarán:

Club Atlético Villa Dora

ENS N°3 de Rosario

Club Libertad de Rosario

Club Náutico Sportivo Avellaneda

Club Atlético Trebolense

Club Atlético San Jorge

JURC

Club Atlético Almafuerte

Club Atlético Belgrano

Club Atlético El Expreso

Club Atlético Sastre

Club Atlético Americano

Gimnasia y Esgrima de Rosario

Club Sportivo Libertad

Club Argentino de Humberto

Club Atlético Brown

Desde la organización destacaron la gran convocatoria que tendrá esta nueva edición del torneo, que además de la competencia deportiva permitirá compartir experiencias, fomentar la integración y seguir impulsando el crecimiento del vóley formativo.

Con una importante cantidad de partidos programados y la presencia de jóvenes deportistas de toda la región, el evento promete vivir jornadas cargadas de deporte, compañerismo y pasión por el vóley.