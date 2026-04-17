Advierten por posibles lluvias intensas en la región durante los próximos meses

En la mañana de la radio, dialogamos con el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de María Juana, Juan Marcelo Brignone, quien se refirió a las perspectivas climatológicas para el próximo semestre y alertó sobre un escenario con probables lluvias abundantes y eventos meteorológicos intensos.

La información surge de un informe semestral que analiza el comportamiento del clima y proyecta condiciones desde abril hasta la primavera. Según explicó Brignone, existe una tendencia hacia un aumento de precipitaciones, con la posibilidad de registros elevados de milímetros en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar complicaciones en la región.

El documento pone especial énfasis en la probabilidad de precipitaciones excesivas y tormentas fuertes o severas, especialmente hacia los meses de primavera y verano . Además, se advierte que estos fenómenos podrían presentarse de manera frecuente.

Uno de los factores principales que influye en este escenario es la evolución del fenómeno climático conocido como El Niño, que actualmente se encuentra en una fase neutral pero con tendencia a desarrollarse hacia un evento moderado o fuerte en los próximos meses . Este fenómeno suele estar asociado a mayores lluvias en esta región del país.

A esto se suma el aporte de humedad desde el océano Atlántico, que podría potenciar las precipitaciones y favorecer la formación de tormentas de gran intensidad, incluso con sistemas estacionarios que generen lluvias persistentes .

Brignone también hizo referencia a antecedentes en la zona, señalando que un escenario de estas características podría tener similitudes con lo ocurrido en 2016, cuando se registraron importantes acumulados de agua que afectaron tanto a la localidad como a la región.

Desde el cuartel de bomberos remarcaron la importancia de seguir de cerca estos informes y mantenerse informados, ya que se trata de proyecciones que permiten anticipar posibles situaciones de riesgo.

El informe también indica que, si bien las temperaturas se mantendrían dentro de valores normales o levemente superiores, el principal factor a tener en cuenta será el comportamiento de las lluvias y su intensidad en los próximos meses.