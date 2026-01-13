Agenda común para el desarrollo regional: reunión institucional en María Juana

La presidenta comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, recibió el lunes por la tarde al Secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, quien llegó acompañado por el presidente de ENERFE, Rodolfo Giacosa, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Mauro Bertorino, y los presidentes comunales de Plaza Clucellas, Gabriel Bono, y Estación Clucellas, Eduardo Peretti.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas de interés común para las localidades, vinculados a obras de infraestructura, gestión de residuos, seguridad vial, salud, y a los ejes estratégicos del desarrollo regional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la región.

La reunión permitió fortalecer el diálogo institucional y avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre la Provincia y las comunas, reafirmando el compromiso de articular políticas públicas que brinden respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad y promuevan un crecimiento equilibrado y sostenido en el territorio.