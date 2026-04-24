Talleres participó de una capacitación sobre vínculos sanos en el deporte en Rafaela

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Julián Airasca, quien junto a Nicolás Sarria representó al Club Atlético Talleres en una capacitación realizada en la ciudad de Rafaela.

Se trató del taller “Vínculos sanos en el deporte”, desarrollado el pasado 17 de abril y organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Deportes de la provincia.

La jornada estuvo a cargo del Licenciado Cristian Speratti y se extendió por más de dos horas y media, con la participación de entrenadores, árbitros y referentes de distintas disciplinas.

En representación del club auriazul asistieron Julián Airasca, profesor de la Escuela de Fútbol, y Nicolás Sarria, integrante del cuerpo técnico de Divisiones Mayores, quienes formaron parte de este espacio de formación.

Durante la capacitación se abordaron temáticas vinculadas a la convivencia, el respeto y la formación dentro del deporte, en una propuesta dinámica que permitió intercambiar experiencias y reflexionar sobre el rol de quienes integran el ámbito deportivo.

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de encuentros, reafirmando el compromiso de continuar trabajando en el desarrollo integral de sus jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha.