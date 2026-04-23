Empresarios y trabajadores expusieron en el Congreso sobre la crisis industrial y el impacto de las importaciones

En el marco de una reunión informativa de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, representantes de distintos sectores productivos y laborales expusieron sobre la situación actual de la economía argentina, marcada por la caída del consumo, la retracción industrial y las dificultades para sostener el empleo.

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El encuentro, titulado “Situación de la economía y el empleo: panorama federal”, fue encabezado por la diputada Julia Strada, quien advirtió sobre el deterioro de las cadenas productivas en todo el país. “La Argentina hoy está atravesada por la ruptura de todas sus cadenas productivas y despidos a lo largo y a lo ancho del país”, señaló, y pidió avanzar con iniciativas legislativas.

Durante la jornada participaron representantes de sectores como línea blanca, industria metalúrgica, textil, calzado, alimentos y bebidas, además de referentes de la economía popular y cámaras empresarias. En conjunto, coincidieron en describir un escenario atravesado por la recesión, la caída de ventas, el cierre de pymes y el aumento de suspensiones y despidos.

Uno de los ejes centrales fue el impacto de la apertura importadora. Dante Choi, titular de la empresa Peabody, advirtió sobre el ingreso de productos desde el exterior a precios muy bajos. “Estamos siendo invadidos por productos de China”, afirmó, y denunció irregularidades como subfacturación y falta de controles.

Desde el sector trabajador, Pablo Sigot relató la situación que atraviesan en su empresa: “Estamos luchando hace 56 días porque la empresa nos abandonó. Son 140 compañeros que quieren trabajar”. También cuestionó las alternativas laborales actuales y reclamó empleo formal.

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En el ámbito textil, Luciano Galfione, titular de Textil Galfione, sostuvo que no hubo alivio impositivo para la producción local. “No me bajaron un solo impuesto, pero sí se reducen costos para productos importados”, expresó.

Por su parte, Norberto Fedele, presidente de la Unión Industrial de San Martín, señaló la caída de herramientas de protección industrial como la ley antidumping, que dejó de aplicarse en algunos casos sin explicaciones, según indicó.

También se escucharon testimonios de trabajadores de distintas industrias. Fernando Pérez advirtió sobre el cierre de líneas de producción nacional en su sector, mientras que Javier Ditto, de la Confederación de Sindicatos Industriales, remarcó el impacto del aumento de costos, tarifas e insumos, sumado a las altas tasas de interés.

El encuentro tuvo como objetivo exponer, con datos y experiencias directas, la situación de la producción y el empleo en el país. Según coincidieron los participantes, los efectos de la actual coyuntura económica alcanzan a la mayoría de los sectores, con consecuencias visibles en la actividad diaria de empresas, trabajadores y economías regionales.





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