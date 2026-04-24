Se realizó en María Juana la entrega de libros “De Pueblo en Pueblo 2025”

El pasado jueves se llevó a cabo en María Juana la entrega de ejemplares del programa “De Pueblo en Pueblo 2025”, en una jornada organizada por el Ente Cultural Santafesino, en conjunto con la comuna local. La iniciativa forma parte de los proyectos “De Pueblo en Pueblo” y “Clave de Cuento”, impulsados durante el año pasado con el objetivo de promover la producción literaria en toda la provincia.

De la localidad participaron cinco escritores: Alfredo Castelli, Adelmo Calandra, Cristina Fortuna, Noemí Tatana Suárez y Alda Junco, quienes recibieron sus ejemplares y compartieron sus producciones inspiradas en la cofraternidad.

Durante el encuentro, la mandataria local brindó la bienvenida y destacó el valor de la cultura como herramienta de identidad y desarrollo. Luego se realizó la entrega formal de los libros a los autores, en una jornada cargada de emoción y reconocimiento.

Además, instituciones educativas y la biblioteca popular de la localidad recibieron ejemplares del programa “Clave de Cuento”, con el objetivo de fortalecer el acceso a la lectura y el vínculo con las raíces culturales.

El programa “De Pueblo en Pueblo” continúa recorriendo la provincia, promoviendo la participación de nuevos autores y fortaleciendo el vínculo entre la literatura, las bibliotecas populares y las escuelas. Estas iniciativas buscan fomentar la creación literaria en cada comunidad, brindando un espacio para que vecinos y vecinas puedan compartir sus historias, experiencias y emociones.