El Senado santafesino aprobó proyectos de Alcides Calvo para mejorar rutas del departamento Castellanos

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó dos proyectos de comunicación impulsados por el senador Alcides Calvo, que solicitan la intervención urgente del Estado provincial para la reparación y mantenimiento de rutas provinciales y caminos rurales en el departamento Castellanos.

Las iniciativas están orientadas a mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y el desarrollo productivo de la región, en un contexto donde varias trazas presentan un avanzado estado de deterioro.

Uno de los proyectos solicita a la Dirección Provincial de Vialidad la reparación integral de distintos tramos de rutas provinciales que se encuentran afectados por las intensas lluvias y el incremento del tránsito pesado, especialmente tras la interrupción de la Ruta Nacional 34 a la altura de Lehmann.

Entre los corredores considerados prioritarios se encuentran las rutas provinciales N° 13, 280 S, 70, 22 y 62, que conectan localidades como Sunchales, Colonia Aldao, Eusebia, Vila, Ramona, Bauer y Sigel, Coronel Fraga, Ataliva, Humberto Primo y Virginia.

Según se detalla, estas vías han sufrido anegamientos, aparición de baches y deformaciones que dificultan la circulación, afectando tanto a la producción como a la movilidad diaria de trabajadores, docentes y personal de salud.

En paralelo, el Senado también aprobó otro proyecto que solicita la mejora de la ruta provincial N° 67-S, en el tramo que une Saguier con Santa Clara de Saguier, actualmente de calzada natural. La iniciativa contempla trabajos de reparación, alteo y reacondicionamiento, junto con obras hidráulicas complementarias para mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

El senador Calvo señaló que estas propuestas responden a reclamos concretos de las comunidades del departamento. En ese sentido, remarcó la necesidad de una intervención rápida para revertir el deterioro de la red vial, que impacta directamente en la producción, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.