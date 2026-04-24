Ferrato Hogar anticipa promos de mayo con ofertas en electrodomésticos y opciones de pago

En la mañana de la radio recibimos a los hermanos Juanjo y Pauli Ferrato, representantes de Ferrato Hogar, quienes adelantaron las promociones que la firma pondrá en marcha durante el mes de mayo y que ya comienzan a estar disponibles para los clientes.

Durante la charla, destacaron la importancia de anticiparse a la llegada del frío, señalando que ya se pueden encontrar distintos electrodomésticos para el hogar con condiciones promocionales y precios accesibles. En ese sentido, remarcaron que actualmente se mantiene una estabilidad en los valores, lo que permite planificar compras con mayor previsibilidad.

Además, hicieron referencia a las ofertas especiales en televisores en el marco del año mundialista, junto con distintas alternativas de financiación y formas de pago pensadas para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Desde Ferrato Hogar invitaron a la comunidad a acercarse y aprovechar las promociones vigentes, destacando que durante mayo se sumarán nuevas oportunidades en distintos rubros del hogar.