La sensación de tener agua atrapada en el oído después de bañarse, ducharse o nadar es una molestia frecuente. Aunque generalmente desaparece por sí sola, los especialistas advierten que intentar quitarla utilizando hisopos, dedos u otros objetos puede provocar lesiones y aumentar el riesgo de infecciones.

Jenaye Baker, asistente médica especializada en otorrinolaringología de Cleveland Clinic, explicó cuáles son las maniobras sencillas que pueden ayudar a eliminar la humedad sin dañar el conducto auditivo.

Inclinar la cabeza y mover suavemente la oreja

Una de las recomendaciones más sencillas consiste en inclinar la cabeza hacia el lado del oído afectado y tirar suavemente de la parte externa de la oreja hacia arriba y hacia atrás.

Este movimiento puede modificar ligeramente la posición del conducto auditivo y facilitar que el agua salga por efecto de la gravedad.

La maniobra debe realizarse sin ejercer presión y sin introducir ningún elemento dentro del oído. Si no funciona, no es conveniente insistir con movimientos bruscos.

¿Se puede utilizar un secador de pelo?

Otra alternativa mencionada por la especialista es utilizar un secador de pelo para ayudar a eliminar la humedad.

En ese caso, debe colocarse a varios centímetros de distancia, utilizando la temperatura y la velocidad más bajas. El aire debe ser suave y nunca dirigirse con calor intenso hacia el interior del oído.

También existen gotas secantes que pueden favorecer la evaporación del agua, pero su utilización requiere precauciones y es recomendable consultar previamente con un profesional de salud.

No deben utilizarse estas gotas si la persona tiene una perforación del tímpano, tubos de ventilación, secreciones o una infección en el oído, ya que podrían provocar complicaciones.

Por qué no hay que utilizar hisopos

Uno de los errores más frecuentes es introducir hisopos, dedos u otros objetos para intentar retirar el agua.

Los especialistas desaconsejan esta práctica porque puede irritar o lastimar la piel del conducto auditivo, empujar el cerumen hacia el interior y eliminar parte de la protección natural del oído.

El cerumen, conocido comúnmente como cera, cumple una función importante: ayuda a proteger el conducto auditivo frente a la humedad, las bacterias y otros agentes externos.

El riesgo de desarrollar otitis externa

Cuando el agua permanece durante mucho tiempo dentro del conducto auditivo, puede alterar la barrera protectora de la piel y favorecer la multiplicación de bacterias.

Esta situación puede provocar una infección conocida como otitis externa u oído de nadador, que afecta el conducto que comunica la parte externa de la oreja con el tímpano.

Entre sus síntomas se encuentran la picazón, el enrojecimiento, la descamación, la hinchazón, el dolor y, en algunos casos, la aparición de secreciones.

Cómo prevenir que vuelva a suceder

Para reducir la entrada de agua durante las actividades acuáticas, los especialistas recomiendan utilizar tapones especiales para nadar, masillas adaptadas o gorros de natación.

También es importante secar suavemente la parte externa de las orejas después de ducharse o nadar y evitar introducir objetos para limpiarlas.

La principal recomendación es no intentar solucionar la molestia mediante maniobras agresivas. En la mayoría de los casos, el agua sale naturalmente, pero si la sensación persiste, se repite con frecuencia o aparece acompañada de dolor, picazón intensa, hinchazón o secreciones, es importante consultar con un profesional de la salud.

Cuidar los oídos implica evitar prácticas que puedan dañar su protección natural y prestar atención a las señales que pueden indicar una infección.