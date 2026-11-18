En la mañana de Comunicándonos, visitaron los estudios de Radio María Juana Carina Ahumada y Lorena Picco, catequistas de padres y niños de la localidad de Garibaldi, quienes compartieron el trabajo que vienen desarrollando en la comunidad e invitaron a participar de un próximo encuentro de preparación para las confirmaciones del año que viene.

La charla se realizará este sábado a las 18 horas en la Capilla San Juan Bautista de Garibaldi y estará destinada a quienes estén interesados en conocer más sobre el camino de preparación para recibir el sacramento de la Confirmación en 2027.

Durante la entrevista, Carina y Lorena contaron cómo llevan adelante su tarea catequística, que no se limita a los encuentros habituales, sino que busca acercar la Palabra de Dios a las familias y fortalecer los vínculos entre los vecinos.

Entre las actividades que realizan se encuentra la visita a los hogares para compartir la fe, las salidas y charlas con los pobladores y distintas propuestas comunitarias. También organizan encuentros de merienda que reúnen a los más pequeños con los adultos mayores, generando espacios de intercambio, acompañamiento y encuentro entre generaciones.

De esta manera, las catequistas continúan impulsando una tarea de evangelización y participación comunitaria, llevando el mensaje de la Iglesia más allá de la capilla e invitando a las familias de Garibaldi a sumarse a las distintas propuestas.