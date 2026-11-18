En la mañana de Comunicándonos, visitó el estudio de Radio María Juana Ricardo Gastaldi, jugador de fútbol de la categoría +60 e integrante de Dos Orillas, el equipo que se consagró campeón nacional en el certamen organizado por la Asociación Argentina de Veteranos de Fútbol (AAVF), disputado en Río Segundo, provincia de Córdoba.

Durante la charla, Gastaldi compartió detalles de esta importante conquista, el camino recorrido por el equipo, las experiencias vividas durante la competencia y la satisfacción de haber alcanzado un título nacional junto a compañeros de distintas localidades.

El plantel de Dos Orillas tiene una particularidad: está integrado por futbolistas de tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que lograron conformar un grupo unido y competitivo. El campeonato tuvo un significado especial porque fue la primera participación del equipo como conjunto en esta competencia nacional.

La consagración llegó después de una campaña que tuvo momentos de mucha exigencia. Dos Orillas integró la Zona A junto a Petrolero de Caleta Olivia (Santa Cruz), Veteranos Unidos de Resistencia (Chaco) y ACFUV de Ushuaia (Tierra del Fuego).

El comienzo no fue sencillo: en su debut cayó por 2 a 0 frente a Petrolero. Sin embargo, el equipo logró recuperarse rápidamente y ese mismo viernes consiguió una victoria por 3 a 1 ante Veteranos Unidos. En la tercera presentación, el sábado, tuvo una actuación contundente y goleó 5 a 0 a ACFUV, resultado que le permitió finalizar primero en su grupo por diferencia de goles.

Ya en semifinales, Dos Orillas mostró nuevamente su fortaleza y superó por 4 a 0 a Paracao de Paraná, consiguiendo el pasaporte a la gran final.

El partido decisivo fue frente a AFUCO de Villa María. Luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario, con gol de Sergio Romero para Dos Orillas, el campeonato se definió mediante tiros desde el punto del penal. Allí, el conjunto interprovincial se impuso por 3 a 2 y desató el festejo por la conquista nacional.

Uno de los grandes protagonistas de la definición fue el arquero Jorge Carignano, quien contuvo dos remates de la serie, incluido el último disparo de AFUCO. Gabriel Sandoval convirtió el penal definitivo y, además, fue distinguido como el jugador destacado de la categoría +60.

El campeonato correspondió al 32º Torneo Nacional de la AAVF, que reunió a más de 800 futbolistas en el Complejo El Norte de Río Segundo, con equipos de diferentes puntos del país.

Un título que también se celebró fuera de la cancha

Después de la conquista, los integrantes de Dos Orillas compartieron una cena y baile en los salones de ATSA, en Paraná. Fue una noche de reencuentros, recuerdos y festejos para un grupo que consiguió transformar un proyecto deportivo en una experiencia inolvidable.

Con jugadores de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, Dos Orillas demostró que el fútbol sigue siendo una pasión que no entiende de edades y que la amistad, el compañerismo y las ganas de competir pueden seguir generando grandes historias.

En su visita a Radio María Juana, Ricardo Gastaldi permitió conocer desde adentro cómo se vivió este recorrido que terminó con una copa nacional y un recuerdo que seguramente acompañará a todos sus protagonistas.

¡Felicitaciones a Ricardo Gastaldi y a todo el equipo de Dos Orillas por este importante logro!