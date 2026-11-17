El agua es uno de los elementos fundamentales para la vida, pero también puede convertirse en una amenaza cuando los fenómenos climáticos provocan lluvias extraordinarias, inundaciones o prolongados períodos de sequía. Para comprender mejor estos procesos y su impacto en nuestro territorio, una interesante propuesta audiovisual es “El poder del agua”, una producción de Canal Encuentro que aborda la relación entre el clima, los recursos hídricos y las sociedades.

El documental propone conocer cómo funciona el ciclo del agua, de qué manera se producen las grandes precipitaciones y cuáles son los factores naturales y humanos que intervienen en las inundaciones. También permite acercarse a fenómenos climáticos de escala global que tienen consecuencias directas en América del Sur, como El Niño y La Niña.

Uno de los aspectos centrales es comprender el funcionamiento del fenómeno El Niño, un proceso climático que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y que modifica los patrones habituales de temperatura y circulación atmosférica. Sus efectos pueden sentirse a miles de kilómetros de distancia, particularmente en el centro y el noreste de Argentina.

Durante los períodos de El Niño suelen aumentar las probabilidades de precipitaciones superiores a las habituales en buena parte de la región del Litoral. Esto puede favorecer crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, anegamientos y complicaciones para las poblaciones rurales y urbanas.

En cambio, durante La Niña suelen presentarse condiciones más secas en amplias zonas de la región, aunque sus efectos varían según la época del año y las condiciones meteorológicas particulares.

La propuesta también permite reflexionar sobre la importancia de la planificación territorial, el cuidado de los recursos naturales y la prevención de los riesgos asociados a los eventos meteorológicos extremos.

Para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, comprender estos procesos resulta especialmente importante. Las lluvias intensas, las crecidas de los ríos y los períodos de déficit hídrico tienen consecuencias directas sobre la producción agropecuaria, la infraestructura y la vida cotidiana de miles de personas.

“El poder del agua” constituye una oportunidad para acercarse a estos temas desde una perspectiva educativa y científica, comprender mejor los fenómenos que afectan a nuestro país y reconocer que conocer cómo funciona la naturaleza es también una herramienta fundamental para prevenir y reducir sus riesgos.

Una recomendación audiovisual para quienes buscan entender por qué se producen las inundaciones y las sequías, qué relación tienen con El Niño y La Niña y cómo estos fenómenos influyen en el clima de América del Sur.