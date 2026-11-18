El llantén es una de las plantas silvestres más conocidas por sus usos tradicionales en la medicina natural. Se encuentra con facilidad en distintas regiones de Argentina y suele crecer de manera espontánea en veredas, jardines, terrenos baldíos, bordes de caminos y espacios donde otras especies vegetales también se desarrollan.

Aunque muchas veces pasa inadvertida, esta planta ha sido utilizada durante generaciones como remedio casero, especialmente para aliviar irritaciones de garganta, molestias respiratorias, pequeñas lesiones de la piel y procesos inflamatorios.

¿Dónde crece naturalmente?

El llantén pertenece al género botánico Plantago, que comprende numerosas especies. Entre las más conocidas se encuentran el llantén mayor (Plantago major) y el llantén menor (Plantago lanceolata).

Es una planta muy resistente y adaptable. Se desarrolla en suelos húmedos o moderadamente secos, terrenos compactados, pastizales, campos, jardines y zonas rurales. Su distribución es amplia y puede encontrarse en América, Europa, Asia y otras regiones del mundo.

En Argentina es habitual encontrarla en espacios verdes, patios y campos, especialmente en lugares donde existe cierta humedad y disponibilidad de luz solar.

¿Qué propiedades medicinales se le atribuyen?

El llantén contiene diferentes compuestos naturales, entre ellos mucílagos, flavonoides, taninos e iridoides, que explican parte de sus propiedades biológicas.

Entre sus principales usos tradicionales se destacan:

Propiedades antiinflamatorias: se estudia su potencial para ayudar a reducir procesos inflamatorios.

se estudia su potencial para ayudar a reducir procesos inflamatorios. Acción expectorante y calmante: se utiliza tradicionalmente para aliviar la tos y las irritaciones de garganta.

se utiliza tradicionalmente para aliviar la tos y las irritaciones de garganta. Efecto cicatrizante: sus hojas y preparados se han utilizado tradicionalmente para pequeñas heridas e irritaciones cutáneas.

sus hojas y preparados se han utilizado tradicionalmente para pequeñas heridas e irritaciones cutáneas. Propiedades astringentes: sus taninos pueden contribuir a proteger los tejidos y reducir secreciones.

sus taninos pueden contribuir a proteger los tejidos y reducir secreciones. Acción antioxidante: contiene flavonoides y otros compuestos capaces de actuar frente al estrés oxidativo.

La Agencia Europea de Medicamentos reconoce el uso tradicional de Plantago lanceolata para aliviar las irritaciones de la boca y la garganta acompañadas de tos seca. Sin embargo, aclara que todavía no existen suficientes estudios clínicos controlados para confirmar muchos de los beneficios que se le atribuyen. European Medicines Agency (EMA)+2

Una planta que merece ser reconocida

El llantén también tiene importancia desde el punto de vista de la alimentación. Sus hojas pueden consumirse cocidas o crudas, siempre que la planta esté correctamente identificada y provenga de un lugar libre de contaminación. Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe+1

Es importante recordar que el hecho de que una planta sea natural no significa que sea completamente inocua. No se recomienda reemplazar tratamientos médicos por preparados caseros ni recolectar ejemplares de lugares cercanos a rutas, fumigaciones o zonas contaminadas. Durante el embarazo, la lactancia y en niños pequeños, es conveniente consultar con un profesional antes de utilizar preparados medicinales.

El llantén es un ejemplo de cómo muchas plantas que crecen espontáneamente a nuestro alrededor forman parte de la historia de la medicina popular y continúan despertando el interés de la investigación científica.

Fuente de consulta: Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales, Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe y Agencia Europea de Medicamentos.