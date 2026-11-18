Un grupo de alumnos de 5º año de la EESOPI 8143 participó de la instancia nacional del certamen Formando Emprendedores, que se desarrolló el miércoles 4 de noviembre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y consiguió posicionarse entre los 20 mejores equipos de la competencia.

La institución estuvo representada por el equipo “Ousten”, integrado por los estudiantes Francisco Sanmartino, Ariana Franzen, Emilia De Lorenzi y Paulina Perassi, quienes participaron junto a otros 80 equipos provenientes de distintos puntos del país.

Luego de superar las primeras instancias de la competencia, los estudiantes lograron clasificarse a la etapa final, disputada durante la tarde, en la que participaron 40 equipos. Allí alcanzaron un destacado resultado, ubicándose entre los 20 mejores de un total de más de 4.500 empresas participantes.

El certamen Formando Emprendedores propone a los estudiantes enfrentarse a desafíos vinculados con el mundo empresarial, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades emprendedoras, poniendo en práctica conocimientos adquiridos durante su formación.

Desde la institución felicitaron a Francisco, Ariana, Emilia y Paulina por su participación y el importante resultado conseguido, y destacaron especialmente el acompañamiento y asesoramiento de la profesora Yanina Toselli, quien estuvo a cargo de orientar y acompañar al equipo durante esta experiencia.