Los estudiantes de 5º año de la Escuela Secundaria N° 2040 Santa María de los Ángeles llevan adelante diferentes proyectos de investigación en el marco de la materia Seminario de Investigación de Problemáticas Contemporáneas, una propuesta que busca acercarlos a temas de interés social y promover el intercambio con profesionales especializados.

A lo largo del año, los alumnos trabajan sobre distintas problemáticas de la actualidad, investigan sus causas y consecuencias y se contactan con profesionales que, desde sus conocimientos y experiencias, aportan información y diferentes perspectivas para enriquecer cada proyecto.

Entre las temáticas seleccionadas por los estudiantes se encuentran la vida acelerada y el estrés cotidiano, el sedentarismo en los jóvenes, la pérdida de habilidades sociales en los jóvenes, la reducción de la edad de imputabilidad, los trastornos de la conducta alimentaria, el desuso de métodos preventivos en las relaciones sexuales y el distanciamiento de los jóvenes de la religión.

En este contexto, el trabajo denominado “El desuso de métodos de prevención” contó con la participación de la doctora Laura Alassia, quien brindó una charla destinada a los estudiantes del ciclo orientado de la institución. Durante el encuentro, los alumnos tuvieron la posibilidad de profundizar sobre la temática, conocer aspectos relacionados con la prevención y sumar conocimientos para el desarrollo de su investigación.

Por otra parte, el proyecto “El sedentarismo en los adolescentes” convocó al psicólogo Matías Dalla Fontana, quien compartió una charla con estudiantes secundarios de la localidad en las instalaciones de la Sociedad Italiana. La actividad permitió abordar una problemática que genera preocupación por sus consecuencias en la salud y el bienestar de los jóvenes, poniendo en debate la importancia de incorporar hábitos saludables y actividad física en la vida cotidiana.

Los diferentes proyectos proponen abordar cuestiones que atraviesan a la sociedad actual desde distintas perspectivas, incluyendo aspectos vinculados con la salud física y mental, los vínculos sociales, las conductas juveniles, la educación, la religión y los debates sociales y legislativos.

Desde la Escuela Santa María de los Ángeles destacaron la importancia de estos espacios de aprendizaje, que permiten vincular los contenidos trabajados en el aula con situaciones concretas de la realidad, al tiempo que fomentan la investigación, el pensamiento crítico, la reflexión y el contacto con especialistas.

Finalmente, la institución agradeció a Laura Alassia y Matías Dalla Fontana por su compromiso y predisposición para acompañar a los estudiantes, y a la Sociedad Italiana por facilitar sus instalaciones para la realización del encuentro.