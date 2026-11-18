Una iniciativa que une a jóvenes ambientalistas, vecinos, estudiantes y profesionales de la Universidad de Buenos Aires busca mejorar el acceso al agua caliente en barrios populares mediante la fabricación de termotanques solares de bajo costo.

El proyecto se desarrolla en la Villa 20, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano, y cuenta con la participación de Jóvenes por el Clima, la cooperativa comunitaria Atalaya Sur y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).

La propuesta surgió frente a una problemática cotidiana para muchas familias del barrio: la dificultad para acceder al agua caliente de manera segura. En numerosas viviendas se utilizan dispositivos eléctricos precarios, como pavas o calefones improvisados con resistencias, que pueden generar riesgos de electrocución e incendios.

Frente a esta realidad, las organizaciones comenzaron a trabajar en una alternativa basada en el aprovechamiento de la energía solar, un recurso gratuito y renovable.

Capacitación y generación de trabajo

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que no busca solamente instalar equipamiento en las viviendas, sino también brindar herramientas a los propios vecinos para que puedan fabricar, instalar y mantener los dispositivos.

Para ello, docentes, estudiantes y graduados de Ingeniería de la UBA desarrollaron prototipos de termotanques solares utilizando materiales accesibles y sistemas de construcción de bajo costo.

La primera capacitación en energía solar térmica contó con 20 participantes, quienes aprendieron los fundamentos de esta tecnología y participaron de la construcción e instalación de dos termotanques solares en viviendas del barrio.

El proyecto también contempla la creación de una fábrica cooperativa dentro de la Villa 20, que permita producir estos equipos y generar nuevas oportunidades laborales para sus habitantes, especialmente en actividades vinculadas con la herrería, la plomería, la fabricación y la instalación.

Un proyecto que recibió apoyo internacional

La iniciativa se vincula con el trabajo de Jóvenes por el Clima a través de su proyecto Desenganche, orientado a combatir la pobreza energética mediante energías renovables y la generación de empleo verde.

El impulso económico internacional fue clave para avanzar con esta propuesta. El proyecto obtuvo financiamiento de Naciones Unidas y del Gobierno de Italia, a través de una iniciativa destinada a promover soluciones de energía renovable en barrios populares.

Menos consumo y mayor seguridad

Además de facilitar el acceso al agua caliente, los termotanques solares pueden contribuir a reducir el consumo de electricidad de las viviendas y disminuir las emisiones contaminantes.

Según los relevamientos y estimaciones preliminares difundidos por la Facultad de Ingeniería de la UBA, la incorporación de esta tecnología podría reducir alrededor de un 30% el consumo eléctrico de los hogares.

La experiencia demuestra que la transición energética también puede ser una herramienta de inclusión social. Cuando la tecnología se combina con capacitación, participación comunitaria y generación de empleo, las soluciones ambientales pueden mejorar concretamente la calidad de vida de las personas.