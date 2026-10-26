Agustín Zurbriggen visitó la radio y habló sobre las capacitaciones y la formación de nuevos bomberos en María Juana

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de la radio recibimos la visita de Agustín Zurbriggen, bombero activo del cuartel de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien compartió las novedades de la institución y se refirió a las distintas actividades que se vienen desarrollando.

Durante la entrevista, Zurbriggen brindó detalles sobre las nuevas capacitaciones y los procesos de formación que lleva adelante el cuartel, haciendo especial hincapié en la preparación de los cadetes y su incorporación al cuerpo activo de bomberos.

La formación de nuevos integrantes constituye una parte fundamental del trabajo institucional, ya que permite preparar a quienes desean sumarse al servicio voluntario, adquirir conocimientos técnicos y desarrollar las habilidades necesarias para responder ante diferentes situaciones de emergencia.

Asimismo, el bombero destacó la importancia de continuar apostando a la capacitación permanente y al compromiso de quienes forman parte de la institución, con el objetivo de fortalecer el trabajo del cuartel y brindar un mejor servicio a la comunidad.

La visita permitió conocer de cerca las novedades de Bomberos Voluntarios de María Juana y el trabajo que se realiza para continuar creciendo, formando nuevos integrantes y manteniendo la preparación de quienes diariamente están al servicio de la localidad.