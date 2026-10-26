Atlético María Juana se consagró campeón de la Copa de Oro del Abierto Sub 12 “Azul y Amarillo”

Este sábado y domingo se llevó a cabo en María Juana el Abierto Sub 12 “Azul y Amarillo”, un torneo de vóley que reunió a equipos de distintas localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

La competencia se desarrolló en el nuevo SUM del Club Atlético María Juana y en el estadio Edgar “Nenito” Rivolta, donde las jóvenes deportistas disputaron los encuentros correspondientes a las distintas copas del certamen.

El equipo anfitrión tuvo una destacada actuación y se quedó con la Copa de Oro, tras alcanzar la final y superar a JURC de Cañada Rosquín, que finalizó como subcampeón.

En la Copa de Plata, el título quedó en manos de Americano de Carlos Pellegrini, mientras que Deportivo Libertad de Sunchales obtuvo el segundo puesto.

Por su parte, la Copa de Bronce fue para el Club Centro Social y Deportivo Brinkmann, que se consagró campeón tras vencer en la final a Vecinos Unidos Vóley de Córdoba.

El Abierto “Azul y Amarillo” volvió a reunir a clubes de distintas localidades en una jornada de deporte y competencia, con el vóley formativo como protagonista y el Club Atlético María Juana como sede del encuentro.