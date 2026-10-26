Marcelo Beltramo contó en Radio María Juana cómo avanzan las obras de ripio en Eustolia

En la mañana de la radio, dialogamos con Marcelo Beltramo sobre el inicio de una importante obra de infraestructura rural en Eustolia, donde la Comuna comenzó los trabajos para ejecutar una nueva traza de ripio de 3,89 kilómetros, en el marco del programa Caminos Productivos del Gobierno de Santa Fe.

Luego de completar el proceso de licitación y adjudicación, y tras recibir una parte de los fondos provinciales, comenzaron las tareas para concretar esta obra, que busca mejorar la transitabilidad de los caminos rurales y facilitar el traslado de la producción.

La nueva traza beneficiará directamente a establecimientos tamberos, productores agrícolas y ganaderos, además de las familias que residen en la zona rural. La mejora de los caminos permitirá optimizar la circulación de vehículos y el transporte de la producción, especialmente en sectores donde las condiciones viales resultan fundamentales para el desarrollo de las actividades cotidianas.

Durante la entrevista, Beltramo se refirió a los trabajos que se están llevando adelante y a la importancia de avanzar con obras que respondan a las necesidades de los productores y vecinos de la localidad.

El programa Caminos Productivos tiene como objetivo fortalecer la infraestructura vial rural de la provincia, mejorar la conexión entre los establecimientos productivos y los centros urbanos, y contribuir al desarrollo de las economías regionales.

Desde la Comuna de Eustolia destacaron la relevancia de esta intervención y manifestaron su expectativa de completar los trabajos en el menor tiempo posible.

La obra ya se encuentra en marcha y representa un nuevo avance para mejorar la conectividad rural y acompañar la actividad productiva de Eustolia.