La Escuela Agrotécnica de María Juana realizó su primera Merienda Rosa con una gran convocatoria

La Escuela Agrotécnica de María Juana llevó adelante el pasado sábado por la tarde la primera edición de la Merienda Rosa, una propuesta destinada a continuar promoviendo la concientización sobre la prevención del cáncer de mama y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

La actividad contó con una importante participación, reuniendo a casi 200 personas que se acercaron para compartir una tarde especial, acompañar la iniciativa y disfrutar de las diferentes propuestas organizadas por la institución educativa.

Durante la jornada, la comunidad educativa agasajó a los presentes con una variada merienda que incluyó limonada, té, exquisitas tortas, dulce de leche, manteca y mermeladas caseras, elaboradas por docentes y alumnos de la escuela.

Además, Isabel de Ozsut colaboró con la preparación de pan casero y tortas fritas, sumando sabores tradicionales a una propuesta que combinó gastronomía, solidaridad y compromiso comunitario.

La Merienda Rosa también contó con dos bingos, que tuvieron varias ganadoras, y numerosos sorteos de premios aportados por comercios locales y de la región, especialmente de las localidades desde donde llegan alumnos a la escuela.

La iniciativa tuvo como principal objetivo continuar difundiendo la importancia de la prevención del cáncer de mama, promoviendo la concientización y el acompañamiento en torno a una temática fundamental para la salud de las mujeres.

Con una destacada convocatoria y el compromiso de docentes, alumnos, colaboradores y comercios, la primera Merienda Rosa de la Escuela Agrotécnica se convirtió en una valiosa experiencia de participación comunitaria, solidaridad y concientización.