Al Naslaa: la misteriosa roca de Arabia Saudita que parece haber sido cortada con láser hace miles de años

En pleno desierto de Arabia Saudita se encuentra una de las formaciones geológicas más sorprendentes del planeta. Se trata de Al Naslaa, una enorme roca de arenisca de aproximadamente nueve metros de altura, que desde hace años despierta la curiosidad de científicos, arqueólogos y turistas por una particularidad única: está dividida en dos mitades por una grieta tan recta y precisa que, a simple vista, parece haber sido realizada con un moderno rayo láser.

La llamativa formación se ubica en el oasis de Tayma, una región habitada desde tiempos prehistóricos y considerada uno de los asentamientos humanos más antiguos de la Península Arábiga. Su aspecto casi perfecto ha dado lugar a innumerables teorías en internet, desde supuestas tecnologías perdidas de antiguas civilizaciones hasta intervenciones extraterrestres.

Sin embargo, la explicación científica es muy distinta y no deja de ser igual de fascinante.

Una obra de la naturaleza

Los estudios geológicos indican que la característica división de Al Naslaa comenzó a formarse hace más de 4.000 años, cuando una fractura tectónica natural atravesó la roca de arenisca aprovechando una zona de menor resistencia del material.

Con el paso de los siglos, el proceso continuó de manera completamente natural. Durante las frías noches del desierto, el agua que lograba ingresar en la pequeña fisura se congelaba y aumentaba su volumen, ejerciendo presión sobre las paredes de la grieta. Este fenómeno, conocido como gelifracción, fue ensanchando lentamente la separación.

A ello se sumó la acción constante del viento. Las tormentas de arena, típicas del desierto árabe, actuaron como un enorme papel de lija natural, desgastando y puliendo los bordes internos de la fractura hasta darle el aspecto limpio y uniforme que hoy sorprende a quienes la observan.

Un equilibrio que desafía la vista

Otro de los aspectos que más llama la atención es que ambas mitades permanecen apoyadas sobre pequeñas bases de roca, dando la impresión de encontrarse en un equilibrio casi imposible.

Aunque parezca desafiar las leyes de la física, este fenómeno también tiene una explicación geológica. La erosión fue eliminando el material más blando de la base mientras las partes más resistentes permanecieron intactas, generando la curiosa forma que hoy caracteriza al monumento natural.

Un tesoro arqueológico

Más allá de su singular aspecto, Al Naslaa posee un enorme valor histórico.

Sobre sus superficies pueden observarse petroglifos realizados por antiguas comunidades que habitaron la región hace miles de años. Entre los grabados aparecen figuras humanas, caballos y otros animales, ofreciendo un valioso testimonio de la vida cotidiana en una zona que fue un importante punto de paso para las caravanas comerciales de la antigüedad.

Estos registros convierten al sitio en una fuente de información para arqueólogos e historiadores interesados en conocer las culturas que poblaron el norte de Arabia antes del surgimiento del islam.

Un atractivo turístico de fama mundial

Gracias a su aspecto único, Al Naslaa se transformó en uno de los principales atractivos turísticos del desierto saudí. Cada año recibe miles de visitantes que llegan para contemplar de cerca esta extraordinaria formación natural y fotografiar una de las grietas más perfectas conocidas en una roca.

En la actualidad, el lugar forma parte del creciente circuito turístico impulsado por Arabia Saudita para dar a conocer su patrimonio natural, geológico y arqueológico, mostrando al mundo un paisaje que combina historia, ciencia y misterio.

Aunque durante años alimentó todo tipo de especulaciones, la comunidad científica coincide en que Al Naslaa es un extraordinario ejemplo de cómo los procesos geológicos, actuando durante miles de años con paciencia y precisión, pueden crear formas que parecen imposibles y que rivalizan con las obras más sofisticadas de la ingeniería humana.